Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:16, 22 ноября 2024Ценности

Пенсионер с тату на лице и прической панка прошелся по подиуму на показе в Екатеринбурге

Пенсионер Владимир Седаков с тату на лице прошелся на показе в Екатеринбурге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

Татуированный поэт и художник Владимир Седаков принял участие в показе бренд НОХХ. Ролик с шоу «Панк-бал», которое прошло в Екатеринбурге, публикует Ural Mash.

Материалы по теме:
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни» Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
19 апреля 2021

76-летний пенсионер с прической панка прошелся по подиуму на дефиле в клетчатых штанах и красной кожаной куртке с цепями, надетой на голый торс. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что тело, голова и лицо Седакова покрыто татуировками.

В сентябре 2023 года мужчина в мусорном мешке ворвался на подиум Недели моды и никого не удивил. Видео стало вирусным, набрав 6,7 миллиона просмотров. При этом разместивший его юзер с никнеймом EndWokeness подписал: «Самозванец вышел на подиум на Неделе моды. (...) Никто из зрителей даже не заметил».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшное послание для НАТО». Россия нанесла удар новейшей ракетой «Орешник». Почему это испугало весь мир?

      В российской школе детям запретили фотографировать стенд с участвующими в СВО родителями

      В российском городе пожаловались на двухмесячные фекальные озера во дворах

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Рогов оценил наряд Алсу для выхода в свет словами «будто обслуживающий персонал»

      Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

      На свалке потерялся диск с криптовалютой на 82 миллиарда рублей. Владелец хочет до него добраться, но ему не дают

      Российские военные оценили дрон «Черника-2»

      В Кремле рассказали о контактах с США после испытаний «Орешника»

      В Кремле оценили готовность к переговорам после обращения Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше