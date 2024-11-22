Пенсионер с тату на лице и прической панка прошелся по подиуму на показе в Екатеринбурге

Пенсионер Владимир Седаков с тату на лице прошелся на показе в Екатеринбурге

Татуированный поэт и художник Владимир Седаков принял участие в показе бренд НОХХ. Ролик с шоу «Панк-бал», которое прошло в Екатеринбурге, публикует Ural Mash.

76-летний пенсионер с прической панка прошелся по подиуму на дефиле в клетчатых штанах и красной кожаной куртке с цепями, надетой на голый торс. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что тело, голова и лицо Седакова покрыто татуировками.

В сентябре 2023 года мужчина в мусорном мешке ворвался на подиум Недели моды и никого не удивил. Видео стало вирусным, набрав 6,7 миллиона просмотров. При этом разместивший его юзер с никнеймом EndWokeness подписал: «Самозванец вышел на подиум на Неделе моды. (...) Никто из зрителей даже не заметил».