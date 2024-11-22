Песков заявил о проработке оповещений украинцев об ударах баллистическими ракетами

Песков: ВС РФ проработают механизмы оповещения украинцев об ударе ракетами

Вооруженные силы (ВС) России проработают механизмы оповещения граждан Украины об ударах баллистическими ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

Затем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что применение новейшей ракетной системы «Орешник» может заставить западные страны начать намекать на переговоры. Он также призвал показать «всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия».