Полицейский попытался найти любовницу с помощью служебного положения

В Великобритании уволили женатого полицейского, который пользовался служебным положением, чтобы найти любовницу. Об этом пишет The Sun.

В 2008 году сотрудник полиции острова Уайт Джейсон Тейлор пытался познакомиться с женщиной на месте аварии, в которую попал ее друг. Он взял у нее телефон как у свидетельницы происшествия и воспользовался им, чтобы пригласить ее на свидание. Женщина согласилась. Отношения продолжались, пока она не узнала, что у полицейского есть жена и дети.

В 2009 году Тейлор остановил другую женщину за то, что она ехала за рулем, разговаривая по телефону. Он также взял ее номер, а после написал ей и спросил, благополучно ли она добралась до дома. Они стали переписываться, но вскоре и она узнала о семье полицейского и перестала ему отвечать.

Еще один инцидент произошел в 2004 году: во время обыска в доме Тейлор якобы занялся сексом с женщиной, которая там находилась. Как пишет Daily Mail, незадолго до этого она потеряла возлюбленного и была эмоционально уязвима. Когда о произошедшем стало известно, полицейский все отрицал. В итоге его оправдали.

После служебного расследования поведение Тейлора признали недопустимым. Полицейский был уволен.

Ранее сообщалось, что в Великобритании под суд попал детектив полиции, который оказался вуайеристом. Он тайно снимал на видео женщин в ванной комнате и туалете.

