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11:06, 22 ноября 2024Мир

Половина американцев одобрила кадровую политику Трампа

Rasmussen Reports: половина избирателей в США одобрила кадровую политику Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Около половины американцев одобряет кадровую политику переизбранного экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в итоговом отчете исследования социологической компании Rasmussen Reports.

«50 процентов потенциальных избирателей США оценивают Трампа как хорошо или отлично справляющегося с подбором людей в свою администрацию», — говорится в документе.

При этом 36 процентов респондентов, напротив, заявили, что Трамп выбрал неподходящих кандидатов на руководящие посты.

Ранее Трамп заявил, что его победа на минувших президентских выборах в США «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

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