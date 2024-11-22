Половина американцев одобрила кадровую политику Трампа

Rasmussen Reports: половина избирателей в США одобрила кадровую политику Трампа

Около половины американцев одобряет кадровую политику переизбранного экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в итоговом отчете исследования социологической компании Rasmussen Reports.

«50 процентов потенциальных избирателей США оценивают Трампа как хорошо или отлично справляющегося с подбором людей в свою администрацию», — говорится в документе.

При этом 36 процентов респондентов, напротив, заявили, что Трамп выбрал неподходящих кандидатов на руководящие посты.

Ранее Трамп заявил, что его победа на минувших президентских выборах в США «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».