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12:40, 6 ноября 2024Мир

Илон Маск собрался изменить правительство США при Трампе. Что он намерен сделать?

Маск собрался изменить правительство США после победы Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своих планах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В интервью журналисту Такеру Карлсону он пообещал повысить эффективность американского правительства.

Карлсон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах. Там же и состоялся их разговор.

По мнению Маска, сегодня правительство США страдает от бюрократии и обилия новых ведомств.

Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности

Илон Маскамериканский миллиардер

Макс пояснил, что в стране постоянно создаются новые госструктуры, и «эта ноша серьезно ложится на плечи людей». В том числе, добавил он, как скрытые расходы для налогоплательщиков.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп заявил о своей победе в президентской гонке

В США завершились выборы нового президента. Кандидатуру от демократов выдвигала вице-президент Камала Харрис. Республиканскую партию представляет экс-президент Дональд Трамп. Решающим должен стать исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. К ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

По данным CNN, бывшему президенту отдали свой голос более 68,6 миллиона избирателей, а Харрис — более 63,4 миллиона. По информации телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

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На фоне этого Трамп уже успел обратиться к сторонникам с речью в резиденции. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Трамп заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

Маск в соцсети X также отреагировал на первые данные о выборах в США. Поддерживая экс-лидера Трампа, он написал: «Гейм, сет и матч». Подобная фраза заимствована из тенниса и означает чье-то безоговорочное поражение. В этом плане можно сделать вывод, что так Маск сказал о проигрыше Харрис.

Фото: Leah Millis / Reuters

Трамп захотел видеть Маска в своей администрации

Еще несколько дней назад Трамп заявил, что рассчитывает назначить Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации. В этом он также признался в беседе с Такером Карлсоном. При этом политик не раскрыл, на какие конкретно должности хочет назначить своих сторонников.

Незадолго до этого также Newsweek сообщило, что Трамп пообещал Кеннеди-младшему работу в новой администрации. Если бывший американский лидер вернется в Белый дом, то Кеннеди-младший займется «проблемами женского здоровья», писало издание.

В роли президента Трамп пообещал положить конец войнам

В начале ноября политик заявил, что намерен положить конец всем конфликтам за время нового президентства. «Я не собираюсь развязывать войны. Я намерен их остановить», — сказал он и напомнил, что в прошлое президентство США начали кампанию лишь против боевиков ИГИЛ (ИГ; запрещенная в России террористическая организация). «Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — подчеркивал политик. Также он намерен отказаться от отправки военных на фронт.

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В продолжение Трамп также захотел возвращения США в золотой век. Он отмечал, что сделает Соединенные Штаты безопасной и процветающей страной. Помимо этого, политик пообещал «бурить и еще раз бурить», чтобы сделать электричество вдвое дешевле для американцев, и снизить налоги.

В то же время Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай. Он назвал дружбу Москвы и Пекина позором нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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