Илон Маск собрался изменить правительство США при Трампе. Что он намерен сделать?

Маск собрался изменить правительство США после победы Трампа

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своих планах после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В интервью журналисту Такеру Карлсону он пообещал повысить эффективность американского правительства.

Карлсон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах. Там же и состоялся их разговор.

По мнению Маска, сегодня правительство США страдает от бюрократии и обилия новых ведомств.

Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности Илон Маск американский миллиардер

Макс пояснил, что в стране постоянно создаются новые госструктуры, и «эта ноша серьезно ложится на плечи людей». В том числе, добавил он, как скрытые расходы для налогоплательщиков.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Трамп заявил о своей победе в президентской гонке

В США завершились выборы нового президента. Кандидатуру от демократов выдвигала вице-президент Камала Харрис. Республиканскую партию представляет экс-президент Дональд Трамп. Решающим должен стать исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. К ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

По данным CNN, бывшему президенту отдали свой голос более 68,6 миллиона избирателей, а Харрис — более 63,4 миллиона. По информации телеканала Fox News, Трамп набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

На фоне этого Трамп уже успел обратиться к сторонникам с речью в резиденции. Он объявил о своей политической победе, которой «прежде не знала история США», и назвал себя 47-м президентом. Трамп заявил, что этот момент «поможет стране исцелиться», и пообещал американцам «бороться за них каждый день».

Маск в соцсети X также отреагировал на первые данные о выборах в США. Поддерживая экс-лидера Трампа, он написал: «Гейм, сет и матч». Подобная фраза заимствована из тенниса и означает чье-то безоговорочное поражение. В этом плане можно сделать вывод, что так Маск сказал о проигрыше Харрис.

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Трамп захотел видеть Маска в своей администрации

Еще несколько дней назад Трамп заявил, что рассчитывает назначить Маска и бывшего независимого кандидата на выборах Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации. В этом он также признался в беседе с Такером Карлсоном. При этом политик не раскрыл, на какие конкретно должности хочет назначить своих сторонников.

Незадолго до этого также Newsweek сообщило, что Трамп пообещал Кеннеди-младшему работу в новой администрации. Если бывший американский лидер вернется в Белый дом, то Кеннеди-младший займется «проблемами женского здоровья», писало издание.

В роли президента Трамп пообещал положить конец войнам

В начале ноября политик заявил, что намерен положить конец всем конфликтам за время нового президентства. «Я не собираюсь развязывать войны. Я намерен их остановить», — сказал он и напомнил, что в прошлое президентство США начали кампанию лишь против боевиков ИГИЛ (ИГ; запрещенная в России террористическая организация). «Мы разгромили ИГИЛ в рекордные сроки, однако не вели никаких войн», — подчеркивал политик. Также он намерен отказаться от отправки военных на фронт.

В продолжение Трамп также захотел возвращения США в золотой век. Он отмечал, что сделает Соединенные Штаты безопасной и процветающей страной. Помимо этого, политик пообещал «бурить и еще раз бурить», чтобы сделать электричество вдвое дешевле для американцев, и снизить налоги.

В то же время Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай. Он назвал дружбу Москвы и Пекина позором нынешнего американского лидера Джо Байдена.