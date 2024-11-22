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15:46, 22 ноября 2024Силовые структуры

Польскую организацию признали в России террористической за призывы к насилию

Верховный суд РФ признал террористической организацию из Польши
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Верховный суд России признал террористической организацию «Форум свободных государств постРоссии» из Польши и 172 ее структурных подразделения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение принято по иску надзорной организации, установившей, что польская организация призывает к насилию и продвигает идеи свержения власти в России, совершения терактов и диверсий на территории страны, а также пропагандирует среди россиян участие в боевых действиях на стороне Украины.

В Генпрокуратуре заявили, что польская организация ведет свою деятельность с целью разделения России на отдельные государства, которые бы подчинялись влиянию недружественных стран. Руководство «Форума» скрывается за границей, но ведет сепаратистскую деятельность на деньги западных спонсоров.

8 ноября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной украинскую неправительственную правозащитную организацию «Центр прав людини ZMINA».

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