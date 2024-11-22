Польскую организацию признали в России террористической за призывы к насилию

Верховный суд РФ признал террористической организацию из Польши

Верховный суд России признал террористической организацию «Форум свободных государств постРоссии» из Польши и 172 ее структурных подразделения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение принято по иску надзорной организации, установившей, что польская организация призывает к насилию и продвигает идеи свержения власти в России, совершения терактов и диверсий на территории страны, а также пропагандирует среди россиян участие в боевых действиях на стороне Украины.

В Генпрокуратуре заявили, что польская организация ведет свою деятельность с целью разделения России на отдельные государства, которые бы подчинялись влиянию недружественных стран. Руководство «Форума» скрывается за границей, но ведет сепаратистскую деятельность на деньги западных спонсоров.

8 ноября сообщалось, что Генпрокуратура России признала нежелательной украинскую неправительственную правозащитную организацию «Центр прав людини ZMINA».