Поставки в Россию автомобилей из одной страны упали до минимума

Таможня Южной Кореи: импорт машин в Россию опустился до минимальных значений

Поставки южнокорейских автомобилей в Россию снизились до минимума с июня 2024 года на фоне роста утильсбора. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенную службу Южной Кореи.

Снижение импорта оценивается почти в десять процентов — с 60,1 миллиона долларов в сентябре до 54,2 миллиона в октябре.

Крупнейшим приобретателем южнокорейских автомашин остались США. За месяц они потратили на эти транспортные средства три миллиарда долларов. На втором и третьем местах расположились Канада и Великобритания.

С января по сентябрь 2024 года Южная Корея продала российским потребителям автомобилей на 530,8 миллиона долларов. Год назад этот показатель был на семь процентов больше.

В начале ноября сообщалось, что на российский рынок собрался выйти еще один южнокорейский бренд — KGM (бывший Ssang Yong). В начале следующего года он начнет продавать в РФ свои автомобили. Пока же они поставляются по параллельному импорту.

В феврале стало известно, что Южная Корея запретила поставлять в РФ подержанные машины с двухлитровым двигателем.