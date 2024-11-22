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15:25, 22 ноября 2024Спорт

Прошла жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций УЕФА

Италия сыграет с Германией в четвертьфинале Лиги наций УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Luca Bruno / AP

Жеребьевка плей-офф и стыковых матчей Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла в швейцарском Ньоне. Об этом сообщается на сайте организации.

В плей-офф встретятся команды, занявшие первые два места в группах дивизиона А. Среди четвертьфинальных пар ИталияГермания, а также Нидерланды — Испания.

Кроме того, команды проведут стыковые матчи за право сохранить прописку в своем дивизионе или пойти на повышение в классе. Так, сборная Украины проведет два матча с Бельгией за право выступить в дивизионе А в следующем сезоне.

Первые матчи пройдут 20 марта 2025 года, ответные состоятся спустя три дня. Стыковые игры за право сыграть в Лиге С пройдут в 2026 году.

Сборная России не выступает в Лиге наций. Она также отстранена от всех остальных международных соревнований с весны 2022 года.

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