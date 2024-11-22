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19:42, 22 ноября 2024Россия

Путин подвел итог испытаний «Орешника»

Путин: испытания «Орешника» прошли успешно
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» прошли успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, передает ТАСС.

Ранее «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Путин выразил гордость и восхищение новой разработкой и поблагодарил трудившийся над ее созданием коллектив. Глава государства подчеркнул, что в случае с «Орешником» речь идет не о модернизации уже имевшихся систем, а о самостоятельно разработанном вооружении.

Отличительной особенностью новой системы является ее высокая точность, благодаря которой «Орешник» не может быть отнесен к оружию массового поражения, подчеркнул Путин. Он пообещал представить создателей ракеты к государственным наградам.

Ранее «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал соответствующие кадры. На записи можно заметить, как огненные следы от боеголовок на высокой скорости падают вертикально вниз.

ЖЗЛ
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