Пьяного лихача без прав задержали на российской трассе

В Ростовской области полицейские задержали на трассе пьяного водителя без прав

В Ростовской области на трассе задержали пьяного 24-летнего лихача. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, водитель ехал по трассе Морозовск — Цимлянск. Гаишники дали ему сигнал остановиться, но мужчина надавил на газ. Полицейским пришлось достать табельное оружие, чтобы поймать гонщика.

Выяснилось, что у россиянина нет прав. Теперь ему грозит 85 тысяч рублей штрафа по семи административным протоколам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Иркутской области полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя.