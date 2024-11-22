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12:43, 22 ноября 2024Силовые структуры

Пьяного лихача без прав задержали на российской трассе

В Ростовской области полицейские задержали на трассе пьяного водителя без прав
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Ростовской области на трассе задержали пьяного 24-летнего лихача. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, водитель ехал по трассе Морозовск — Цимлянск. Гаишники дали ему сигнал остановиться, но мужчина надавил на газ. Полицейским пришлось достать табельное оружие, чтобы поймать гонщика.

Выяснилось, что у россиянина нет прав. Теперь ему грозит 85 тысяч рублей штрафа по семи административным протоколам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Иркутской области полицейские открыли стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя.

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