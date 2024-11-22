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10:39, 22 ноября 2024Наука и техника

Российскую ракету «Орешник» оказалось тяжело сбить

Defense One: новую российскую ракету тяжело сбить
Леонид Немов
Леонид Немов

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

От удара новой российской ракеты «Орешник» сложно защититься из-за разделяющейся головной части, и все вторичные ракеты тяжело сбить. Об этом сообщает издание Defense One.

Профессор Миддлбери-колледжа и эксперт по ракетам Джефф Льюис полагает, что это был вариант давно разрабатываемой БРСД РС-26 «Рубеж». Однако это мнение оспаривает Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в CSIS, который сообщил, что новые подробности указывают на то, что это вероятно не RS-26, «поэтому неясно, что это такое».

Кадры взрыва указывают на то, что новое оружие, вероятно, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), судя по вторичным ракетам, которые были выпущены с основной ракеты. Эксперт отмечает, что в таком случае ее будет чрезвычайно сложно сбить, учитывая, что ракеты летят с большой скоростью по возвышенной траектории.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о применении вооруженными силами страны новейших ракет средней дальности «Орешник». Он отметил, что РФ атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

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