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22:11, 22 ноября 2024Спорт

Роднина назвала российских олимпийских чемпионок факирами на час

Роднина назвала олимпийских чемпионок Загитову и Щербакову факирами на час
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о российских фигуристках. Ее слова передает Sport24.

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Евгения Медведева (хотя она в меньшей степени), что Алина Загитова, Анна Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона, и все», — заявила Роднина.

Загитова и Медведева принимали участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В личном первенстве Загитова завоевала золото, а Медведева стала обладательницей серебра. Обе фигуристки также получили серебро в командном зачете. Помимо этого, в активе обеих спортсменок победы на чемпионатах мира, Европы и России, а также в финале Гран-при (у Медведевой — по две).

Щербакова выиграла Игры-2022 в женском одиночном катании. Также на ее счету золото чемпионата мира и Европы.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

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