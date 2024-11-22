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03:20, 22 ноября 2024Бывший СССР

Рогов назвал обращение Путина четким и жестким посланием Западу

Рогов заявил, что Запад получил от Путина четкое, жесткое и понятное послание
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Коллективный Запад получил от президента России Владимира Путина «четкое, жесткое и понятное послание». Таким образом обращение главы государства РИА Новости прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, Путин дипломатично и вежливо донес до Запада, что любое посягательство на суверенитет страны повлечет за собой возмездие. «Время увещеваний и призывов к противнику о здравомыслии с нашей стороны прошло. К сожалению, враг понимает и уважает только язык силы», — объяснил Рогов.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Западу следует пересмотреть концепцию своих военных планов после испытания Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

21 ноября Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины.

ЖЗЛ
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