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11:20, 22 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об уловках мошенников в автосервисах

Автоэксперт Моржаретто: работу автосервисов нужно внимательно проверять
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Работу автосервисов нужно внимательно проверять, чтобы не стать жертвой специалистов-мошенников. Об этом россиян предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт посоветовал обращаться только в проверенные сервисы. Заведение можно выбрать по рекомендациям или отзывам. Кроме того, нужно анализировать предложения сотрудников. В случаях, когда мастер звонит и сообщает, что требуется дополнительное вмешательство, можно не давать ответ сразу. Если собственного опыта не хватает, можно обратиться к другому специалисту, принять взвешенное решение и только затем перезвонить.

Моржаретто подчеркнул, что сервис не имеет право сделать ремонт, не согласовав работы и цену с владельцем. Он добавил, что хорошие сервисы дают гарантию на свои работы и запчасти — в среднем от полугода до года. По закону мастерские также обязаны показывать клиенту новые детали, которые собираются использовать при ремонте. После завершения работ мастер должен положить старые запчасти и упаковки от новых в багажник.

Ранее автоэксперт Анатолий Михайлюта назвал модели авто, особенно уязвимые к холодам. Такими оказались машины Honda Accord и Toyota Camry.

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