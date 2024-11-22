Россиян предупредили об уловках мошенников в автосервисах

Автоэксперт Моржаретто: работу автосервисов нужно внимательно проверять

Работу автосервисов нужно внимательно проверять, чтобы не стать жертвой специалистов-мошенников. Об этом россиян предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт посоветовал обращаться только в проверенные сервисы. Заведение можно выбрать по рекомендациям или отзывам. Кроме того, нужно анализировать предложения сотрудников. В случаях, когда мастер звонит и сообщает, что требуется дополнительное вмешательство, можно не давать ответ сразу. Если собственного опыта не хватает, можно обратиться к другому специалисту, принять взвешенное решение и только затем перезвонить.

Моржаретто подчеркнул, что сервис не имеет право сделать ремонт, не согласовав работы и цену с владельцем. Он добавил, что хорошие сервисы дают гарантию на свои работы и запчасти — в среднем от полугода до года. По закону мастерские также обязаны показывать клиенту новые детали, которые собираются использовать при ремонте. После завершения работ мастер должен положить старые запчасти и упаковки от новых в багажник.

Ранее автоэксперт Анатолий Михайлюта назвал модели авто, особенно уязвимые к холодам. Такими оказались машины Honda Accord и Toyota Camry.