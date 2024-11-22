Россиянин организовал нарколабораторию под прикрытием фермы по разведению животных

В Новокузнецке россиянин организовал нарколабораторию на животноводческой ферме

В Новокузнецке российские полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, производство зелья было замаскировано под ферму для разведения животных. Организатор подпольного бизнеса создал лабораторию благодаря неустановленным помощникам из теневого сегмента интернета, где он искал работу. Получив нужные инструкции, злоумышленник привлек к работам еще трех мужчин из Кемеровской области. В настоящее время все четверо под стражей.

18 ноября в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.