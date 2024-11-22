Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:53, 22 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин организовал нарколабораторию под прикрытием фермы по разведению животных

В Новокузнецке россиянин организовал нарколабораторию на животноводческой ферме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Новокузнецке российские полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, производство зелья было замаскировано под ферму для разведения животных. Организатор подпольного бизнеса создал лабораторию благодаря неустановленным помощникам из теневого сегмента интернета, где он искал работу. Получив нужные инструкции, злоумышленник привлек к работам еще трех мужчин из Кемеровской области. В настоящее время все четверо под стражей.

18 ноября в Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США хотели подготовить Украину к удару «Орешника». Может ли запуск новейшей российской ракеты усилить помощь Киеву?

      Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

      Глава УК пропустил 300 звонков от затопленного россиянина и попал под суд

      Орбан назвал ошибкой выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

      Кэти Холмс вновь попала в объективы папарацци с мокрыми волосами на улице

      В российском городе младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства

      Мужчина собрал самую редкую комбинацию в покере и выиграл 76 миллионов рублей

      В России возбудили дело по факту сожжения шалаша Ленина

      Российскую ракету «Орешник» оказалось тяжело сбить

      Белоусов заявил о срыве кампании ВСУ на 2025 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше