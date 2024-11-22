Россияне застряли на острове в Карибском море с перебоями света и воды

TourDom.ru: россияне пожаловались на перебои электричества на острове Маргарита

Российские туристы пожаловались на проблемы с электричеством на острове Маргарита в Венесуэле, из-за чего они застряли на курорте с перебоями света и воды. Подробности сообщило издание TourDom.ru.

По данным источника, из-за аварии на газовом комплексе с 11 ноября газ поступает на остров в Карибском море в ограниченном объеме. Чтобы справиться с нехваткой энергии, местные власти ввели график потребления — 8 часов через 8. Однако, по свидетельствам отдыхающих, этот порядок не всегда соблюдается.

«Местные чиновники уже на протяжении 20 дней обещают решить проблему в ближайшее время, но ничего не меняется», — рассказал руководитель компании «Венесуэла Про» Александр Карпецкий.

Хотя у многих отелей есть свои генераторы, их мощности не хватает в течение дня. В результате туристы вынуждены мириться с неработающими кондиционерами, отсутствием воды в душе и туалете, слабым интернетом. Некоторые отдыхающие написали в соцсетях, что спали на шезлонгах из-за духоты в номерах.

Ожидается, что ситуация нормализуется в течение нескольких дней, но пока прибывающим на Маргариту путешественникам советуют брать с собой пауэрбанки для гаджетов и ориентироваться на пляжный отдых.

В августе россияне оказались заблокированы на Маргарите. Тогда миграционная служба запретила путешественникам совершать внутренние перелеты.