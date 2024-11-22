Россиянину электричкой отрезало голову

78.ru: в Сосновом Бору в Ленобласти мужчине электричкой отрезало голову

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области мужчине электричкой отрезало голову, передает 78.ru.

По сведениям российского телеканала, все произошло около 8 часов утра на платформе «80 километр». Девочка, которая направлялась на учебу и стала свидетелем трагедии, отметила, что голова отлетела в сторону.

Сотрудники полиции начали устанавливать личность несчастного и другие обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Водитель общественного транспорта не заметила, как переехала россиянку и проследовала дальше по маршруту.

Представители Госавтоинспекции подчеркунли, что стаж водителя трамвая составляет 24 года, за нарушения правил дорожного движения женщина в прошлом никогда не привлекалась.