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16:01, 22 ноября 2024Россия

Россиянка прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак и попала на видео

Жительница Уфы прыгнула в болото, чтобы спастись от бездомных собак
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Жительница Уфы прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак. Момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, пострадавшая — студентка третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Инцидент произошел, когда девушка шла в вуз на занятия.

На кадрах видно, как студентку настигла стая бродячих псов в районе Инорс в российском городе. Чтобы спастись, россиянка решила прыгнуть в ближайшее болото.

Как утверждает канал, лед треснул и девушка по колено провалилась в воду — в этот момент к ней на помощь подбежали двое мужчин, которые отогнали собак и спасли ее.

Ранее в Екатеринбурге стая бездомных собак напала на женщину. Животные разорвали пострадавшей одежду и искусали ей ноги.

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