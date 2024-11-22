Россиянка прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак и попала на видео

Жительница Уфы прыгнула в болото, чтобы спастись от бездомных собак

Жительница Уфы прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак. Момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, пострадавшая — студентка третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Инцидент произошел, когда девушка шла в вуз на занятия.

На кадрах видно, как студентку настигла стая бродячих псов в районе Инорс в российском городе. Чтобы спастись, россиянка решила прыгнуть в ближайшее болото.

Как утверждает канал, лед треснул и девушка по колено провалилась в воду — в этот момент к ней на помощь подбежали двое мужчин, которые отогнали собак и спасли ее.

Ранее в Екатеринбурге стая бездомных собак напала на женщину. Животные разорвали пострадавшей одежду и искусали ей ноги.