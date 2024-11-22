Россиянка прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак и попала на видео

Жительница Уфы прыгнула в болото ради спасения от бездомных собак. Момент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
По данным канала, пострадавшая — студентка третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Инцидент произошел, когда девушка шла в вуз на занятия.
На кадрах видно, как студентку настигла стая бродячих псов в районе Инорс в российском городе. Чтобы спастись, россиянка решила прыгнуть в ближайшее болото.
Как утверждает канал, лед треснул и девушка по колено провалилась в воду — в этот момент к ней на помощь подбежали двое мужчин, которые отогнали собак и спасли ее.
Ранее в Екатеринбурге стая бездомных собак напала на женщину. Животные разорвали пострадавшей одежду и искусали ей ноги.