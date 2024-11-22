69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
08:45, 22 ноября 202469-я параллель

Российские ученые рассказали о гигантских арктических вирусах

Найденные в Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Найденные в российской Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных. Об этой особенности обнаруженных в регионе образцов рассказали микробиологи, отчет приводится на портале «Наука.рф».

Уточняется, что пробы, в которых были обнаружены гигантские вирусы, брали из вечной мерзлоты на острова Северного Ледовитого океана. Измерения показали, что арктические вирусы достигают размера в 1500 нанометров в длину, в то время как длина вибриона печально известного коронавируса SARS-CoV-2 — от 50 до 200 нанометров.

Также, как сообщили ученые, отличие гигантских вирусов от обычных прослеживается и на генном уровне — геном первых почти не содержит тех генов, которые есть в вирусах других групп.

Предполагается, что в арктических широтах могут найти уникальных представителей группы гигантских вирусов, а само направление их изучения станет прорывным в биологии.

Ранее россиян предупредили о зомби-инфекциях из Арктики. Предполагается, что вытаивание льдов может высвободить древние патогены, которые могут быть опасны для человека.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

      Россияне рассказали о нежелании менять пароли в соцсетях из-за мошенников

      Минобороны сообщило об отправке новой группы добровольцев в Курскую область

      Россиянину электричкой отрезало голову

      Кеннеди-младший оправдался за сравнения Трампа с Гитлером и Муссолини

      В Бразилии высказались о применении Россией ракеты «Орешник»

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-платье появилась на подиуме

      Российская тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую»

      Стендап-комику Руслану Белому отказали в снятии статуса иноагента

      Женщина неожиданно раскрыла интимный секрет бойфренда и бросила его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше