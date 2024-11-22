Российские ученые рассказали о гигантских арктических вирусах

Найденные в Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных

Найденные в российской Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных. Об этой особенности обнаруженных в регионе образцов рассказали микробиологи, отчет приводится на портале «Наука.рф».

Уточняется, что пробы, в которых были обнаружены гигантские вирусы, брали из вечной мерзлоты на острова Северного Ледовитого океана. Измерения показали, что арктические вирусы достигают размера в 1500 нанометров в длину, в то время как длина вибриона печально известного коронавируса SARS-CoV-2 — от 50 до 200 нанометров.

Также, как сообщили ученые, отличие гигантских вирусов от обычных прослеживается и на генном уровне — геном первых почти не содержит тех генов, которые есть в вирусах других групп.

Предполагается, что в арктических широтах могут найти уникальных представителей группы гигантских вирусов, а само направление их изучения станет прорывным в биологии.

Ранее россиян предупредили о зомби-инфекциях из Арктики. Предполагается, что вытаивание льдов может высвободить древние патогены, которые могут быть опасны для человека.