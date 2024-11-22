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11:27, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российский охотник выстрелил в напавшего на него мужчину в камуфляже

В Ленобласти охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области охотник выстрелил в напавшего на него неизвестного в камуфляжной форме и каске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным ведомства, недалеко от СНТ «Октябрьское» охотник выходил из леса и шел к своей машине. Внезапно на него набросился мужчина в военной амуниции. По словам россиянина, неизвестный несколько раз ударил его ножом со спины

Пострадавший стал сопротивляться и выстрелил из ружья. Очевидец подтвердил рассказ охотника. Вскоре незнакомца нашли на другом берегу реки. Он не выжил. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Ранее в Московской области полиция задержала подозреваемого в расправе над двумя охотниками мужчину.

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