Российский охотник выстрелил в напавшего на него мужчину в камуфляже

В Ленобласти охотник застрелил напавшего на него мужчину в камуфляже

В Ленинградской области охотник выстрелил в напавшего на него неизвестного в камуфляжной форме и каске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным ведомства, недалеко от СНТ «Октябрьское» охотник выходил из леса и шел к своей машине. Внезапно на него набросился мужчина в военной амуниции. По словам россиянина, неизвестный несколько раз ударил его ножом со спины

Пострадавший стал сопротивляться и выстрелил из ружья. Очевидец подтвердил рассказ охотника. Вскоре незнакомца нашли на другом берегу реки. Он не выжил. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Ранее в Московской области полиция задержала подозреваемого в расправе над двумя охотниками мужчину.

