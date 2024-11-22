Российского афериста отправили в СИЗО за аферы с крымской недвижимостью

В Крыму задержали мошенника за аферы с недвижимостью в Ялте, Алуште, Симферополе

В Республике Крым по делу о мошенничестве в крупном размере задержали и отправили в СИЗО российского афериста, обвиняемого в семи аферах с недвижимостью. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным издания, обвиняемый житель Симферополя с помощью поддельных документов переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельных участок, принадлежавшие жителям полуострова на подставных лиц. Общая сумма ущерба от его деятельности превысила 10 миллионов рублей. Речь идет об объектах недвижимости в Ялте, Алуште и Симферополе.

Силовики устанавливают возможные дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

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