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09:41, 22 ноября 2024Силовые структуры

Российского афериста отправили в СИЗО за аферы с крымской недвижимостью

В Крыму задержали мошенника за аферы с недвижимостью в Ялте, Алуште, Симферополе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Республике Крым по делу о мошенничестве в крупном размере задержали и отправили в СИЗО российского афериста, обвиняемого в семи аферах с недвижимостью. Об этом в пятницу, 22 ноября, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным издания, обвиняемый житель Симферополя с помощью поддельных документов переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельных участок, принадлежавшие жителям полуострова на подставных лиц. Общая сумма ущерба от его деятельности превысила 10 миллионов рублей. Речь идет об объектах недвижимости в Ялте, Алуште и Симферополе.

Силовики устанавливают возможные дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

21 ноября в Москве полицейские задержали банду лжеюристов, обманувших более 100 пенсионеров.

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