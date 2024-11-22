Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

Книга рекордов Гиннесса организовала встречу самой высокой и самой низкой женщин

Самая высокая женщина в мире встретила самую низкую женщину в честь Дня Книги рекордов Гиннесса. Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

По случаю праздника представители Книги рекордов Гиннесса организовали встречу Джиоти Амге и Румейсы Гелги в отеле The Savoy в центре Лондона, где они пили чай с сэндвичами. Они провели вместе весь день. Гелги из Турции известна во всем мире как самая высокая из ныне живущих женщин — ее рост составляет 215,16 сантиметра, а Амге из Индии гордо носит титул самой низкорослой из ныне живущих женщин, ее рост — всего 62,8 сантиметра.

По словам Амге, встреча была очень интересной: женщины обсудили моду, спорт, красоту и заботу о себе. Обеим выдали особые сертификаты от Книги рекордов Гиннесса, которые подтверждают новый статус Амге и Шелги — теперь они Иконы Гиннесса.

Впечатляющий рост 27-летней Румейсы Гелги обусловлен синдромом Уивера — редким генетическим заболеванием, которое приводит к избыточному росту костей в результате мутации гена EZH2. Врачи выявили всего около 50 случаев синдрома Уивера во всем мире. Гелги стала первым человеком с этим диагнозом в Турции. Женщина работает графическим дизайнером и активно ведет странички в соцсетях.

31-летняя Джиоти Амги — актриса и блогер. Ее необычные рост и вес спровоцированы формой карликовости, известной как ахондроплазия. У Амги почти полтора миллиона подписчиков в социальных сетях, а несколько лет назад она исполнила роль в сериале «Американская история ужасов», став самой низкорослой актрисой в истории.

Ранее сообщалось, что Джиоти Амге встретилась с самым высоким человеком в мире — Султаном Косеном из Египта. В феврале 2024 года двум рекордсменам устроили уникальную фотосессию.