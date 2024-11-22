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11:39, 22 ноября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело по факту падения металлической конструкции на россиянку

В Подольске завели дело из-за смерти девушки от упавшей металлоконструкции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Подольске следователи возбудили уголовное дело по факту падения металлической конструкции на девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 21 ноября во время сильных порывов ветра на территории промышленного парка Гривно, на 22-летнюю девушку упала металлическая конструкция. Полученные ей травмы оказались несовместимы с жизнью.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался вынести мать из горящего дома и попал под статью.

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