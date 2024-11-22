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14:34, 22 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности двойной расправы бойцом СВО в российском регионе

В Свердловской области бойца СВО обвинили в убийстве двух человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге жителя обвинили в расправе над мужчиной и женщиной во время застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СК) России по Свердловской области Александр Шульга.

По версии следствия, 20 ноября мужчина был в гостях у 42-летней знакомой, где распивал с ней и еще одним гостем спиртное. Во время застолья женщина оскорбила мужчину и высказала ему претензии о том, что ранее он применял к ней физическое насилие. По словам фигуранта, женщина попросила второго гостя отомстить за нее. Тогда между мужчинами завязалась драка.

Обвиняемый начал наносить оппонентам удары ногами и руками, а потом и ножом. Когда мужчина и женщина перестали подавать признаки жизни, фигурант поспешил скрыться, закрыв двери квартиры на ключ. Тогда же он решил уехать на машине в другой регион и залечь там на дно, однако из-за алкоголя ему хотелось спать. Тогда мужчина остановился в лесу на ночлег, а утром продолжил движение.

Как пояснил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевших нашли с колото-резаными ранениями и травмами от жестоких побоев. В руке жертвы был нож — предполагается, что обвиняемый таким образом хотел замести следы.

Полицейские задержали его на территории Красноуфимского района и доставили в Екатеринбург. Известно, что ранее он был неоднократно судим: за причастность к расправе, кражу, причинение вреда здоровью средней тяжести. Теперь мужчине грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что мужчина участвовал в специальной военной операции. Возможной причиной расправы могла быть ревность.

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