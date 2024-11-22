Статьи о ракете «Орешник» появились в «Википедии»

В «Википедии» появились статьи о российской ракете средней дальности «Орешник»

Статьи о новейшей российской ракете средней дальности «Орешник» появились в «Википедии». Соответствующая страница доступна на сайте онлайн-энциклопедии.

Материалы были размещены в ночь на 22 ноября. Отмечается, что данную ракету относят к тому же типу, к которому относилась советская РСД-10 «Пионер» и относится перспективная РС-26 «Рубеж».

В настоящий момент статьи об «Орешнике» можно прочитать на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении Вооруженными силами (ВС) новейших ракет «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду. По его словам, Россия произвела атаку в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.