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20:27, 22 ноября 2024Путешествия

Стюардесса перечислила самые нужные предметы одежды в любом отпуске

Стюардесса Alaska Airlines посоветовала носить в самолете компрессионные чулки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Стюардесса Alaska Airlines посоветовала пассажирам носить в самолете компрессионные чулки. Самые нужные в любом отпуске предметы одежды она перечислила в беседе с Travel + Leisure.

По словам Кристы Трит, компрессионные чулки помогают предотвратить отек ног и помогают кровообращению во время полета. Она также рекомендовала носить много слоев одежды, чтобы можно было снимать и надевать их в зависимости от температуры воздуха в салоне лайнера.

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К базовым предметам гардероба в поездке Трит отнесла куртку-бомбер, классическую майку, платье-майку, штаны-карго, юбку из атласа длины миди, леггинсы, лонгслив, стеганую куртку, комбинезон с широкими штанинами, платье-макси с цветочным принтом и слитный купальник.

Ранее бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме.

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