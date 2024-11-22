Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:59, 22 ноября 2024Силовые структуры

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга

Суд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева почти на 1 млрд руб.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Суд в Москве арестовал имущество на сумму около одного миллиарда рублей бывшего замгубернатора Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева, осужденного за несколько эпизодов растраты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 миллиона 195 тысяч рублей», — говорится в документе. Кроме того, суд также арестовал имущество второго фигуранта, экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана на 408 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы Владимира Лавленцева за хищения на строительных подрядах порядка трех миллиардов рублей. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве. С осужденного чиновника суд взыскал 2,685 миллиарда рублей. Игорь Забиран осужден на 7,5 года колонии со штрафом в 54 миллиона рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

      Выявлена причина опасности опухоли мозга

      Туалетное требование в школе разозлило пользователей сети

      Житель ДНР рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ

      Москвичей предупредили о минусовых температурах

      44-летняя Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

      Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга

      В Минобороны сообщили об увеличении поставок бронетехники в армию

      На Украине рассказали о попавшем «под колпак» спецслужб Зеленском

      Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше