Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга

Суд арестовал имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева почти на 1 млрд руб.

Суд в Москве арестовал имущество на сумму около одного миллиарда рублей бывшего замгубернатора Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева, осужденного за несколько эпизодов растраты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор.

«На имущество Лавленцева наложен обеспечительный арест на общую сумму 992 миллиона 195 тысяч рублей», — говорится в документе. Кроме того, суд также арестовал имущество второго фигуранта, экс-главы «СКА Арена» Игоря Забирана на 408 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил к 13 годам лишения свободы Владимира Лавленцева за хищения на строительных подрядах порядка трех миллиардов рублей. Он признан виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве. С осужденного чиновника суд взыскал 2,685 миллиарда рублей. Игорь Забиран осужден на 7,5 года колонии со штрафом в 54 миллиона рублей.