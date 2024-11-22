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13:22, 22 ноября 2024Силовые структуры

Судебные приставы задержали россиянку во время свадьбы из-за долга по алиментам

В Перми приставы поймали невесту на свадьбе из-за ее ₽850 тыс долга по алиментам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Перми судебные приставы задержали местную жительницу во время ее свадьбы из-за ее долга по алиментам в размере 850 тысяч рублей и доставили в суд. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по Пермскому краю.

По данным агентства, невесту задержали в ЗАГСе во время свадьбы. Судебный пристав поздравил ее со вступлением в брак и составил протокол в ее отношении по административной статье за неуплату алиментов на содержание детей. После того, как церемония бракосочетания состоялась, женщину доставили в суд. Суд назначил ей 30 часов обязательных работ.

По информации из материалов дела, фигурантка лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты на содержание четверых детей в размере половины своих доходов. Отмечается, что новобрачная нигде не работает и более двух лет скрывается от судебных приставов. Во время предварительного следствия по ее делу, правоохранители выяснили, что она собирается выйти замуж. Они обратились в ЗАГС, где им сообщили о дате и времени торжественной регистрации фигурантки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который напал на судебного пристава в квартире.

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