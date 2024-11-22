Туалетное требование в школе разозлило пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником THExROYALxRHINO пожаловалась на портале на туалетное требование в школе сына. В комментариях сочли подобное правило незаконным и посоветовали ребенку рассказчицы игнорировать его.

Женщина объяснила, что в школе детям разрешается выходить в туалет во время урока только четыре раза за четверть. Авторша поста также показала четыре пропуска с правилами поведения в уборной, на которой учитель должен проставить дату и оставить свою подпись. Мать ученика этой школы добавила, что перемены длятся всего три минуты. «Если они потеряют листок с пропусками, им больше не разрешат ходить в туалет. Также, кажется, если они сохранят этот лист, то в конце четверти им могут прибавить баллы к итоговому тесту. Что за ерунда?» — написала она.

Комментаторы сочли подобное требование незаконным. Один из них сообщил, что ему пришлось пригрозить школе судом, чтобы в образовательной организации отменили похожее правило. «Обмен неиспользованных пропусков на поощрения в конце четверти? Так детей научат быть мазохистами», «Это право каждого. Поход в туалет не должен быть стрессом для человека», «Разрешите своему ребенку ходить в туалет когда угодно несмотря ни на что. Дайте ему знать, что вы на его стороне», — выразили свое возмущение пользователи.

Ранее парень показал на Reddit объявление в рабочем туалете и возмутил пользователей сети. В нем отмечалось, что сотрудникам разрешается находиться в туалетной комнате не больше 10 минут.