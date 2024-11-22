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14:24, 22 ноября 2024Россия

Украинский дрон сбит при попытке атаковать Россию

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Пытавшийся атаковать российскую территорию дрон был уничтожен около 13:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, уточнили в военном ведомстве. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров на пути к цели.

В ночь на 22 ноября несколько украинских беспилотников атаковали Калужскую область. Один из них долетел до окраин Калуги.

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