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01:03, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии объяснили разрешение Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

The Times: Украина оказалась в наиболее слабом положении с начала конфликта
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Россия добивается крупных успехов в Донбассе, в то время как Украина оказалась в наиболее слабом положении с начала конфликта. Об этом сообщает британская газета The Times.

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России говорит о попытке Запада остановить продвижение войск РФ, объясняется в материале.

При этом директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэттью Сэвилл выразил уверенность в том, что Storm Shadow не смогут поменять ход конфликта, так как Киев располагает небольшим количеством этих ракет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины ударили по территории РФ западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.

ЖЗЛ
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