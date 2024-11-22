В Донецке украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус

Мэр Кулемзин: беспилотник ВСУ совершил атаку на маршрутный автобус в Донецке

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет», — уточнил он.

18 ноября сообщалось, что в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус на участке трассы Никольское — Ясные Зори. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадал водитель транспортного средства.

Ранее украинский дрон атаковал «Газель» в белгородском селе Никольское. Водителя транспортного средства доставили в больницу с осколочными ранениями голени и стопы.