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21:28, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Донецке украинский беспилотник атаковал маршрутный автобус

Мэр Кулемзин: беспилотник ВСУ совершил атаку на маршрутный автобус в Донецке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Фото: Stringer / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на маршрутный автобус в Кировском районе Донецка. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет», — уточнил он.

18 ноября сообщалось, что в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус на участке трассы Никольское — Ясные Зори. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадал водитель транспортного средства.

Ранее украинский дрон атаковал «Газель» в белгородском селе Никольское. Водителя транспортного средства доставили в больницу с осколочными ранениями голени и стопы.

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