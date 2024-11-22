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01:06, 22 ноября 2024Мир

В Германии упрекнули Украину за удары Storm Shadow по России

Сопредседатель АдГ Вайдель назвала безответственными удары Storm Shadow по РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала Украину за использование британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России. На эту тему она высказалась в соцсети X.

Политик отметила, что Киев поступает безответственно. Она призвала отказаться от действий, способствующих эскалации конфликта, и искать дипломатическое решение. «Светофор [правящая коалиция] и блок ХДС/ХСС готовятся к войне, только АдГ выступает за мир!» — подчеркнула Вайдель.

Ранее журналист Саймон Дженкинс предупредил, что удары Storm Shadow вглубь России приведут к ухудшению положения Украины. По его словам, обстрелы российской территории не смогут переломить ситуацию на поле боя, а только усугубят конфликт.

ЖЗЛ
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