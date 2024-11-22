В Германии упрекнули Украину за удары Storm Shadow по России

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала Украину за использование британских ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России. На эту тему она высказалась в соцсети X.
Политик отметила, что Киев поступает безответственно. Она призвала отказаться от действий, способствующих эскалации конфликта, и искать дипломатическое решение. «Светофор [правящая коалиция] и блок ХДС/ХСС готовятся к войне, только АдГ выступает за мир!» — подчеркнула Вайдель.
Ранее журналист Саймон Дженкинс предупредил, что удары Storm Shadow вглубь России приведут к ухудшению положения Украины. По его словам, обстрелы российской территории не смогут переломить ситуацию на поле боя, а только усугубят конфликт.