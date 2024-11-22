Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:36, 22 ноября 2024Россия

В Госдуме предложили перекрасить Пентагон в цвет «домов для умалишенных»

Шеремет: после заявления о ядерных ударах Пентагон надо перекрасить в желтый
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed JIR / CN / Reuters

После сумасшедшего заявления представителя Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами здание американского оборонного ведомства следует перекрасить в желтый цвет. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Пентагон обрел статус полноценного дурдома. «Его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — высказался Шеремет.

Как уточнил депутат, горячие головы в Штатах должны осознавать, что в случае ядерного удара на грань выживания будет поставлено все человечество.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Испытания прошли успешно». Путин отчитался об ударе новейшим «Орешником» по Украине в ответ на пуски ВСУ западных ракет

      Выявлена причина опасности опухоли мозга

      Туалетное требование в школе разозлило пользователей сети

      Житель ДНР рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ

      Москвичей предупредили о минусовых температурах

      44-летняя Ким Кардашьян снялась в леопардовом нижнем белье

      Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Петербурга

      В Минобороны сообщили об увеличении поставок бронетехники в армию

      На Украине рассказали о попавшем «под колпак» спецслужб Зеленском

      Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше