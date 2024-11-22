В Госдуме предложили перекрасить Пентагон в цвет «домов для умалишенных»

Шеремет: после заявления о ядерных ударах Пентагон надо перекрасить в желтый

После сумасшедшего заявления представителя Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами здание американского оборонного ведомства следует перекрасить в желтый цвет. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Пентагон обрел статус полноценного дурдома. «Его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — высказался Шеремет.

Как уточнил депутат, горячие головы в Штатах должны осознавать, что в случае ядерного удара на грань выживания будет поставлено все человечество.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.