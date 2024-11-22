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13:21, 22 ноября 2024Мир

В Кремле указали на необходимость США прислушаться к Путину

Песков: РФ предпочла бы, чтобы США прислушались к Путину до запуска «Орешника»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия предпочла бы, чтобы власти США прислушались к словам российского лидера Владимира Путина до запуска новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия, конечно, предпочла бы, чтобы власти США прислушались к словам президента России, которые он произнес несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге. Там он абсолютно исчерпывающе изложил позицию нашей страны по разрешениям Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что заявление российского лидера об ответе Москвы на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракет ATACMS и Storm Shadow вглубь России было «понятным и логичным». Он выразил уверенность в том, что в Вашингтоне« уже ознакомились с ним».

Ранее Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а также способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

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