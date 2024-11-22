В Курской области сработала система ПВО на фоне ракетной опасности

Курский губернатор Смирнов сообщил о работе ПВО на фоне ракетной опасности

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Курской области на фоне сигнала ракетной опасности. Об этом сообщил курский губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Работает ПВО! Отойдите от окон!», — написал глава области.

За две минуты до этого в его Telegram-канале появилось сообщение о начале сигнала ракетной опасности. Губернатор призвал всех укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улице граждан — зайти в здание или укрытие.

В этот же день российские летчики сбросили на бойцов Вооруженных сил Украины в Курской области полуторатонную фугасную авиабомбу ФАБ-1500. На снятых в российском регионе кадрах видно, как на месте падения авиабомбы возникает огромный огненный шар.