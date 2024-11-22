В небе над российским регионом сбили три украинские ракеты

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью сбили три украинские ракеты

В небе над Курской областью сбили три украинские ракеты. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Три украинские ракеты сегодня днем уничтожены в небе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы», — написал губернатор.

Какие именно ракеты были сбиты в российском приграничье, не уточняется.

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин впервые раскрыл детали двух атак на российские территории западными ракетами. В частности, атака в Курской области пришлась на один из командных пунктов, в результате чего есть пострадавшие из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала, некоторых спасти не удалось.