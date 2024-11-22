В «Роскосмосе» назвали срок реализации пилотируемых полетов на Марс

«Роскосмос»: пилотируемые полеты на Марс в ближайшие 50 лет возможны

Пилотируемые полеты на Марс могут начаться в ближайшие 50 лет. Такой срок назвал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Соловьев Live».

По словам Борисова, за это время разработают необходимые технологии, а также создадут и отработают ракеты, позволяющие сократить время полета. Он подчеркнул, что для освоения дальнего космоса планируется применять ядерный буксир «Зевс», который разрабатывается в России. Его прототип планируют создать в 2030 году.

До этого гендиректор «Роскосмоса» заявил, что частные российские компании в будущем смогут создать собственные космодромы.