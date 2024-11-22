Депутат Колесник не исключил попытку передачи Украине ядерного оружия

Нельзя исключать возможность попытки передачи Украине ядерного оружия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он подчеркнул, что задачей России в таком случае будет не допустить, чтобы оно доехало до страны.

Политик отметил, что президент США Джо Байден уже сделал достаточно для эскалации конфликта после провала демократов на выборах. По этой причине он не исключил, что глава Штатов может пойти и дальше, вплоть до передачи Украине ядерного оружия.

«Этот период, до прихода к власти нового президента США Дональда Трампа, нужно как-то пройти. К сожалению, за оставшиеся два месяца мир можно уничтожить несколько раз, — оценил Колесник. — Так что задача американцев, со своей стороны, этого не допустить. России — сделать все, чтобы это оружие на Украину не попало».

У Трампа, по словам Колесника, на данный момент нет рычагов, чтобы остановить возможную передачу Украине опасного оружия. Но они, как считает политик, есть у российского президента.

Ранее сообщалось, что некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.