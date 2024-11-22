В России в яме среди костей обнаружили уникальную находку

В Приморье в яме среди костей обнаружили тысячи семян сои

Ученые Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН в ходе раскопок в Приморье обнаружили в одной из хозяйственных ям в жилом квартале средневекового города около девяти тысяч единиц семян сои. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалистов, это уникальная находка, так как семена сохранились очень хорошо, а такое большое их количество в одном месте археологи обнаруживают в Приморье впервые.

«Эту яму мы обнаружили в самых ранних слоях памятника. В этой же яме приморские археологи нашли кости животных, бронзовые и железные изделия, стеклянную бусину также хорошо сохранившуюся до наших лет», — рассказали археологи.

Ранее ученые КФУ им. В.И. Вернадского и Института археологии Крыма РАН обнаружили в могильнике Алмалык-дере в Бахчисарайском районе Крыма клад с золотыми и серебряными женскими украшениями. Находка была сделана на участках, где раньше не проводились исследования. Как рассказал и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко, обнаружены погребальные комплексы разного времени с конца IV — первой половины V веков и до VI века.