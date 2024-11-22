В США идентифицировали загадочное вещество в водопроводной воде миллионов американцев

CNN: ученые в США идентифицировали загадочное химвещество в водопроводах

Группа ученых обнаружила новое химическое соединение в водопроводной воде миллионов американцев. Об этом сообщает CNN.

Само вещество было обнаружено около 40 лет назад, однако до настоящего момента исследователи не могли определить его точный состав. Выяснилось, что соединение — анион хлорнитрамида, который является конечным продуктом разложения неорганического хлорамина. По оценкам ученых, воду с данным веществом пьют около 113 миллионов человек.

Как отметили ученые, пока определить степень опасности обнаруженного вещества невозможно. В то же время они подчеркнули, что его свойства аналогичны свойствам других молекул, которые достаточно токсичны.

Ранее геологическая служба США выяснила, что почти половина водопроводной воды в стране загрязнена химическими веществами, относящимися к группе ПФАС. Ученые с 2016 по 2021 год собирали образцы воды в 716 местах по всей стране, включая частные колодцы и систему общественного водоснабжения. Оказалось, что в 45 процентах питьевой воды содержатся вредные вещества.