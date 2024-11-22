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08:50, 22 ноября 2024Мир

В США заявили о необходимости Вашингтону избежать эскалации ядерной войны с КНР и Россией

SCMP: США должны избежать «неконтролируемой эскалации» ядерной войны с КНР и РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США должны избежать «неконтролируемой эскалации» ядерной войны с Китаем и Россией. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на доклад проекта по ядерным вопросам при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

В докладе представлена реакция пяти ученых на сценарии «провала стратегического сдерживания», включающие ядерные удары по союзникам США со стороны Пекина и Москвы в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, когда они пытаются захватить Тайвань и Украину военными средствами. По словам экспертов, Вашингтон должен стремиться избежать полномасштабной ядерной войны, если Пекин предпримет военные действия против Тайваня, но они расходятся во мнениях о том, как достичь этой цели.

Мелани Сиссон, научный сотрудник Центра безопасности, стратегии и технологий Строуба Тэлботта при Институте Брукингса, определила только две стратегические цели США — предотвращение всеобщей ядерной войны и дальнейших ядерных взрывов в любом месте.

Другие ученые придерживаются мнения, что «нет более важной цели» для Вашингтона, чем обеспечение выживания страны в «перспективе неконтролируемой эскалации во всеобщую ядерную войну».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты Америки не стремятся к конфликту с Россией. На фоне применения Москвой новейших ракет средней дальности «Орешник» она уточнила, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но не станет отправлять свои войска для участия в конфликте.

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