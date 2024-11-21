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23:42, 21 ноября 2024Мир

В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией

Пентагон: США не стремятся к конфликту с Россией
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Соединенные Штаты Америки не стремятся к конфликту с Россией. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией», — подчеркнула она. Сингх добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, но не станет отправлять свои войска для участия в конфликте.

Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства сообщила, что США обеспокоены применением РФ нового типа вооружения. Сингх также признала, что США получили соответствующее предупреждение от России незадолго до пуска.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении Вооруженными силами РФ новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава РФ отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

ЖЗЛ
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