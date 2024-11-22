Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

Google Trends отметил высокий интерес к новой российской ракете «Орешник»

Во всем мире заинтересовались новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник» после обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Отмечается, что ракеты оказались одним из самых популярных запросов на английском языке. При переходе на более детальную версию поискового запроса можно увидеть ключевые слова «Орешник», «гиперзвуковое оружие» и «Россия».

Российская ракета вызвала интерес в большинстве европейских стран, в США, Африке, Южной Америке и в Австралии. По состоянию на 21:00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия «Орешника» на английском языке составила 100 баллов.

Обращение Путина, в ходе которого он подтвердил удар по объекту в Днепропетровской области Украины при помощи «Орешника», прокомментировал ряд западных СМИ. В словах российского президента зарубежные журналисты увидели угрозу и предупреждение.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими лидерами должны это учитывать.