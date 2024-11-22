Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:51, 22 ноября 2024Мир

Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

Google Trends отметил высокий интерес к новой российской ракете «Орешник»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Utsman Media / Unsplash

Во всем мире заинтересовались новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник» после обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Отмечается, что ракеты оказались одним из самых популярных запросов на английском языке. При переходе на более детальную версию поискового запроса можно увидеть ключевые слова «Орешник», «гиперзвуковое оружие» и «Россия».

Российская ракета вызвала интерес в большинстве европейских стран, в США, Африке, Южной Америке и в Австралии. По состоянию на 21:00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия «Орешника» на английском языке составила 100 баллов.

Обращение Путина, в ходе которого он подтвердил удар по объекту в Днепропетровской области Украины при помощи «Орешника», прокомментировал ряд западных СМИ. В словах российского президента зарубежные журналисты увидели угрозу и предупреждение.

Ранее Путин заявил, что Россия всегда готова к любому развитию событий и страны Запада с их политическими лидерами должны это учитывать.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Бывшие сотрудники Блиновской раскрыли детали ее бизнеса

      Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

      Статьи о ракете «Орешник» появились в «Википедии»

      НХЛ раскрыла тяжесть полученной Овечкиным травмы

      США пригрозили «черным списком» за подключение к российскому аналогу SWIFT

      Мечтающему жениться на девушке после первого свидания мужчине дали совет

      Женщина проснулась и увидела над собой незнакомца в маске

      Раскрыт выбор цели для первого удара «Орешником»

      Решение Байдена разрешить удары вглубь России объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше