Задержанный за попытку дачи взятки таксист-мигрант сбежал из полиции через дырку в заборе

Сбежавшего из полиции в дырку в заборе таксиста нашли в аэропорту Внуково

В Раменках задержанный за попытку дачи взятки 29-летний таксист-мигрант сбежал из отделения полиции через дырку в заборе и был снова пойман в аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, таксист — уроженец Киргизии. Он работал на такси в районе Раменок. Наряд ДПС остановил его за то, что он выехал на встречную полосу. Он попытался дать правоохранителям взятку, но за это его задержали. Его доставили в полицию, но он сбежал через дырку в заборе. После этого его объявили в розыск. Отмечается, что в последний момент его снова обнаружили в аэропорту Внуково — едва он не улетел на родину.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Новосибирска задержан таксист-мигрант, который удерживал девушку в машине.