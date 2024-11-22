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16:10, 22 ноября 2024Силовые структуры

Расправившийся над 16-летней школьницей россиянин обжаловал приговор

На Урале осужденный на 21 год за убийство 16-летней школьницы обжаловал приговор
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На Урале прокурор и адвокат подали апелляционный жалобы на приговор в отношении 36-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в деле о расправе над 16-летней школьницей в Каменске-Уральском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По данным агентства, в пресс-службе суда подтвердили факт поступления апелляционного представление прокурора и жалоба защитника осужденного на его приговор. В прокуратуре пояснили, что в апелляционном представлении ведомство указало, что суд первой инстанции неправомерно включил в качестве смягчающих вину обстоятельств явку с повинной, признание вины. Представитель гособвинения считает, что обвиняемый вину в инкриминируемых действиях в полном объеме не признал и поэтому этот пункт необходимо исключить из числа смягчающих обстоятельств. В надзорном ведомстве отметили, что это одновременно влечет усиление наказания.

По информации РИА Новости, после итогового заседания отец пострадавшей заявил, что не будет обжаловать приговор, потому что обвиняемый изначально признавался в преступлении, а от своих слов он отказался только в суде. Отмечается, что распознать криминал в том, что школьница не выжила, удалось только после повторного исследования.

22 октября суд признал фигуранта виновным по статьям о покушении на изнасилование несовершеннолетней, расправе и краже.

В августе 2023 года злоумышленник, ехавший на велосипеде, отметил 16-летнюю девушку и стал ее преследовать, затем он обогнал ее и устроил засаду в темном месте, где схватив за руки и повел в лесополосу, чтобы изнасиловать. Школьница принялась звать на помощь и оказала активное сопротивление. Тогда мужчина задушил девочку, похитил ее телефон и скрылся с места преступления. Потерпевшую нашли в лесу ночью на 10 августа.

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