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15:00, 22 ноября 2024Наука и техника

Запуск российских «Грифонов» перенесли на 2025 год

Борисов: спутники глобального мониторинга «Грифон» запустят в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Запуск российских спутников системы глобального мониторинга Земли «Грифон» планируют осуществить в апреле 2025 года. О переносе старта рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью для проекта «Новый мир» на телеканале «Соловьев Live».

«Ведется разработка обзорной системы "Грифон" из 136 спутников. Это, я думаю, наши ближайшие планы — мы пытаемся [группировку] сформировать на рубеже конца 2027-го — начала 2028 года. И первые четыре спутника будут запущены в апреле», — сказал он.

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Ранее в ноябре глава «Роскосмоса» рассказал, что мировая спутниковая группировка может насчитывать от 60 до 100 тысяч аппаратов различного назначения к 2030 году. Он отметил значительные темпы роста мировой космонавтики.

В ноябре 2023 года Борисов сообщил, что развертывание орбитальной группировки малых спутников «Грифон» начнут в 2024 году. В систему глобального мониторинга Земли планируют включить 136 космических аппаратов на базе формата CubeSat.

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