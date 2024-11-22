Американский журналист Джексон Хинкл призвал президента Украины Владимира Зеленского поблагодарить российского лидера Владимира Путина после удара новейшей баллистической ракетой «Орешник». Такое мнение он выразил в соцсети X.
«Зеленскому стоит написать Путину письмо с благодарностью за то, что он пощадил его жизнь», — заявил Хинкл. По его словам, глава Украины своими действиями провоцирует Москву на то, чтобы «сровнять его страну с землей».
Ранее корреспондент британского издания The Guardian Эндрю Рот после применения Россией «Орешника» предрек новый статус-кво перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа. По его словам, когда Трамп официально вступит в должность, его возможности будут варьироваться от упрямых торгов до того, чтобы пожертвовать Украиной.
Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором рассказал о применении нового оружия в ходе спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы страны нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Путин упомянул, что для удара использовалась новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник».