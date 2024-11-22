Журналист Хинкл: Зеленский должен благодарить Путина за то, что тот пощадил его

Американский журналист Джексон Хинкл призвал президента Украины Владимира Зеленского поблагодарить российского лидера Владимира Путина после удара новейшей баллистической ракетой «Орешник». Такое мнение он выразил в соцсети X.

«Зеленскому стоит написать Путину письмо с благодарностью за то, что он пощадил его жизнь», — заявил Хинкл. По его словам, глава Украины своими действиями провоцирует Москву на то, чтобы «сровнять его страну с землей».

Ранее корреспондент британского издания The Guardian Эндрю Рот после применения Россией «Орешника» предрек новый статус-кво перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа. По его словам, когда Трамп официально вступит в должность, его возможности будут варьироваться от упрямых торгов до того, чтобы пожертвовать Украиной.

Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором рассказал о применении нового оружия в ходе спецоперации. Он сообщил, что вооруженные силы страны нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Путин упомянул, что для удара использовалась новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник».