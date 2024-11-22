Житель ДНР рассказал об ударе самолета ВСУ по жилому дому

РИА Новости: самолет ВСУ ударил по жилому 9-этажному дому

Житель недавно освобожденного Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил, что украинский самолет ударил по жилому дому. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли авиаудар по жилой 9-этажке. Собеседник агентства уточнил, что самолет сошел со стороны Красноармейска (украинское название — Покровск). В результате удара дом выгорел полностью, отметил он. Действия ВСУ мужчина назвал беспредельными.

Ранее стало известно, что украинские военные минировали многоквартирные дома при бегстве из Селидово в ДНР.

29 октября стало известно о взятии российскими военными под контроль Селидово в ДНР. Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск, подтвердили в Минобороны России.