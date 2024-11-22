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19:29, 22 ноября 2024Экономика

Жительница Подмосковья пожаловалась на отключение света и воды

Жительница Одинцова пожаловалась на отключение света и воды во время капремонта
Мария Черкасова

Кадр: gazeta.ru

В поселке Лесной Городок в подмосковном Одинцове из-за капитального ремонта в жилом доме происходят перебои с водой, отоплением и электричеством. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на местную жительницу.

Речь идет о многоквартирном доме на Фасадной улице, 14, где проходит капремонт. По ее словам, выполнить работы должны были в октябре. Перебои с горячей водой начались с лета, оказались затоплены подвалы.

Кроме того, в доме не работает освещение от датчика движения, в подвалах протекают новые трубы, возле дома их уже прорвало, пожаловалась местная жительница. При этом ремонт до сих пор не завершен, отопление и свет отключается каждый день. Жительница дома также прислала объявление, на котором жителей дома предупреждают об отключении электричества в период с 21 по 29 ноября на семь часов каждый день.

Ранее в Карелии из-за шторма без света остались несколько поселков в семи районах республики.

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